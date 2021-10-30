Сокіл розібрався з Кременчуком у 12 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках перенесеного матчу 12-го туру Української хокейної ліги Кременчук вдома поступився Соколу.
Матч завершився з рахунком 5:2 на користь киян.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
12 тур, 30 жовтня
Кременчук - Сокіл 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
Шайби: 0:1 Давидов (Панченко), 14:10; 0:2 Кузьменко (Рубан, Міхнов, більш.), 26:10; 0:3 Павленко (Хайруллов, Васильєв), 26:52; 0:4 Міхнов (Рубан), 39:42; 1:4 Сеник (Дубінін), 48:50; 2:4 Гриценко (Яковлєв), 56:36; 2:5 Рубан (Кузьменко), 59:19;
Раніше, Маріуполь розгромив Краматорськ.