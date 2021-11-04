Сокіл виступив із заявою, щодо скандалу навколо громадянства свого гравця

Джерело - Чемпiон.
За всіма основними базами даних, які існують в Україні, гравець Сокола Віктор Андрущенко є громадянином України.
Про це повідомили в пресслужбі київського клубу.
"За всіма основними базами даних, які існують у нашій державі, Андрущенко Віктор Вікторович є громадянином України, який народився в Києві і виступав свого часу у складі юніорської та молодіжної збірних команд України.
Хокейний клуб Сокіл завжди доводить свою перевагу виключно на льодовому майданчику і радить не переводити спортивне протистояння в іншу площину нашим опонентам",- йдеться у заяві.
Нагадаємо, на адресу УХЛ надійшов запит від Кременчука щодо Андрущенка. Ліга розпочала розслідування інциденту.