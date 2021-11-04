Сокіл виступив із заявою, щодо скандалу навколо громадянства свого гравця

За всіма основними базами даних, які існують в Україні, гравець Сокола Віктор Андрущенко є громадянином України.

Про це повідомили в пресслужбі київського клубу.

"За всіма основними базами даних, які існують у нашій державі, Андрущенко Віктор Вікторович є громадянином України, який народився в Києві і виступав свого часу у складі юніорської та молодіжної збірних команд України.

Хокейний клуб Сокіл завжди доводить свою перевагу виключно на льодовому майданчику і радить не переводити спортивне протистояння в іншу площину нашим опонентам",- йдеться у заяві.