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УХЛ викрила гравця Сокола у підробці документів

Сьогодні 18:14 254 0
Соколу загрожують технічні поразки за всі матчі, в яких брав участь гравець
УХЛ викрила гравця Сокола у підробці документів
#УХЛ

Джерело - uhl.ua.

УХЛ розпочала розслідування щодо гравця Сокола Віктора Андрущенка.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

1 листопада на адресу УХЛ надійшов запит від "Кременчука" щодо Андрущенка. Клуб повідомив, що, за доступною в інтернеті інформацією, Андрущенко має паспорт громадянина Білорусі та виступав у місцевому чемпіонаті під білоруським прапором.

УХЛ перевірила номер паспорта громадянина України Андрущенка, який було надано для реєстрації гравця на сезон 2021/2022. Паспорт виявився недійсним.

УХЛ відправила до Сокола та до Державної міграційної служби України запити з метою прояснити ситуацію.

За надання недостовірної інформації щодо гравців, включених до заявки, Соколу загрожують технічні поразки за всі матчі, в яких брав участь Андрущенко.

Наразі Андрущенко взяв участь у 10 матчах УХЛ. У 8 із них у заявці Сокола була максимально допустима кількість легіонерів – 11.

Раніше, Сокіл розібрався з Білим Барсом у 14 турі УХЛ.

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