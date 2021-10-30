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Кременчук - Сокіл 2:5. Огляд матчу

Сьогодні 21:10 201 0
12-та перемога Сокола у сезоні
Кременчук - Сокіл 2:5. Огляд матчу
#Кременчук, #Сокіл, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках перенесеного матчу 12-го туру Української хокейної ліги Кременчук вдома поступився Соколу.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
12 тур, 30 жовтня

Кременчук - Сокіл 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Шайби: 0:1 Давидов (Панченко), 14:10; 0:2 Кузьменко (Рубан, Міхнов, більш.), 26:10; 0:3 Павленко (Хайруллов, Васильєв), 26:52; 0:4 Міхнов (Рубан), 39:42; 1:4 Сеник (Дубінін), 48:50; 2:4 Гриценко (Яковлєв), 56:36; 2:5 Рубан (Кузьменко), 59:19;

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