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В Україні планують збудувати дві великі хокейні арени

Сьогодні 08:20 215 0
В Україні планують збудувати дві великі хокейні арени
#Зубко, #УФХ

Джерело - Чемпiон.

В Україні незабаром буде збудовано нові хокейні арени.

Про це заявив президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

"Є три рівні арен, про які ми говоримо. Перші – це тренувальні: ми сподіваємося, що вони з’являться в кожному обласному центрі. Окрім цього, ми говоримо про три міста (Одеса, Харків та Дніпро), в яких будуть побудовані арени з місткістю понад 3 тисячі глядачів. Більше того, планують побудувати дві супервеликі арени в Києві й Львові на 10 тисяч уболівальників.

Це нова інформація, яка пов’язана з приїздом голови міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, на якому було вирішено, що Україна подасть заявку на проведення зимової Олімпіади 2030. В рамках цієї заявки нам необхідно будувати 2 великі палаци. Попередньо вирішено, що це буде Київ та Львів. Ці плани реалізовуватимуться не менше ніж за рік", - сказав Зубко.

Нагадаємо, Кременчук розгромив Дніпро, а Донбас обіграв Маріуполь у 14 турі УХЛ.

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