Донбас обіграв Маріуполь у 14 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Донбас вдома обіграв Маріуполь.
Матч завершився з рахунком 4:1 на користь господарів майданчика.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
14 тур, 27 жовтня
Донбас - Маріуполь 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Шайби: 1:0 Пересунько (Соколовський), 05:56; 1:1 Чердак (Янішевський, Ружніков), 09:03; 2:1 Захаров (Бірюков, Шишлянніков, більш.), 54:13; 3:1 Пересунько (Морозов), 54:41; 4:1 Морозов (Захаров, порожні ворота), 57:45.
Раніше Маріуполь розгромив Краматорськ.