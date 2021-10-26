Кременчук розгромив Дніпро у 14 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Кременчук вдома переміг Дніпро.
Матч завершився з рахунком 7:0 на користь господарів.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
14 тур, 26 жовтня
Кременчук - Дніпро 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Шайби: 10 Созонов, 04:53; 2:0 Гриценко (Ворона), 08:37; 3:0 Гриценко (Яковлєв, Кошелєв), 15:45; 4:0 Яковлєв (Коробов, більш.), 16:37; 5:0 Кошелєв (Ворона, Гриценко), 32:34; 6:0 Грицьких (Савицький), 41:39; 7:0 Толстушко (буліт), 44:52
Раніше Кременчук знищив Білий Барс.