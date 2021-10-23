Кременчук знищив Білий Барс у 13 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках 13-го туру Української хокейної ліги Кременчук вдома обіграв Білий Барсом.
Матч завершився з рахунком 11:1.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
13 тур, 23 жовтня
Кременчук - Білий Барс 11:1 (6:0, 3:0, 2:1)
Шайби: 1:0 - 1:48 Кошелев (Ворона, Гриценко), 2:0 - 2:55 Варава (Дубінін, Коробов), 3:0 - 5:31 Скуматов (Тимофєєв, Сібілевіч), 4:0 - 08:47 Гриценко (Ворона, Кошелев), 5:0 - 15:26 Серанов (Савченко), 6:0 - 18:27 Созонов (Дубінін, Яковлєв), 7:0 - 22:33 Савченко (Гриценко), 8:0 - 29:13 Варава (Дубінін, Коробов), 9:0 - 31:11 Глухов (Толстушко, Кошелев), 10:0 - 40:16 Богачонок (Варава, Коробов), 11:0 - 44:18 Гриценко (Толстушко), 11:1 - 47:17 Брага
Раніше, Краматорськ декласував Білий Барс.