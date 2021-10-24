Сокіл розгромив Вялк, але вилетів з Континентального кубку

Поєдинок завершився з рахунком 9:4

Джерело - Чемпіон.

Сокіл у матчі третього туру Континентального кубка на виїзді знищив естонський Вялк 494.

Поєдинок завершився з рахунком 9:4 на користь київського клубу.

Сокіл виграв два матчі з трьох у розіграші Континентального Кубка і завершив виступи у європейському турнірі на другому місці. Перше місце в групі С посів латвійський Олімп, який вийшов у півфінал змагань.

Континентальний кубок

3 тур, 24 жовтня

Сокіл - Вялк 9:4 (4:0, 4:2, 1:2)

Шайби: 1:0 Смирнов, 13:14; 2:0 Павленко, 15:22; 3:0 Сімчук, 17:37; 4:0 Міхнов, 18:18; 5:0 Рубан, 20:27; 5:1 Шаповалов, 28:26; 6:1 Мажуга, 32:20; 7:1 Сімчук, 35:20; 8:1 Кузьменко, 37:16; 8:2 Сахокія, 38:58; 8:3 Колл, 45:46; 9:3 Павленко, 47:34; 9:4 Акімов, 58:19;

Нагадаємо, Сокіл поступився Олімпу.