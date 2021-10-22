Сокіл поступився Олімпу у Континентальному кубку

Сокіл невдало стартував у Континентальному кубку

Джерело - Чемпіон.

Сокіл у матчі першого туру Континентального кубка на виїзді поступився латвійському Олімпу.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь латвійського клубу.

Завтра, у суботу, 23 жовтня Сокіл о 17:00 за київським часом розпочне гру проти господарів турніру, угорського Ференцвароша, який у стартовому матчі обіграв 8:1 естонський Вялк.

До наступного етапу вийде переможець групи.

Континентальний кубок

1 тур, 22 жовтня

Олімп - Сокіл 4:1 (1:0, 3:0, 0:0)

Шайби: 19:58 Пуяц - 1:0, 25:18 Апсітіс - 2:0, 28:56 Пуяц - 3:0, 32:49 Пуяц - 4:0, 33:29 Міхнов - 4:1

Сокіл: Оґанджанян (Кубрицький, 28:56); Мажуга - Лєтов, Хайруллов - Рибалко, Сисак - Алексєєв; Рубан - Кузьменко - Міхнов, Васильєв - Смирнов - Німенко, Андрущенко - Сімчук - Давидов, Коржилецький. Тренер - Олег Шафаренко



Кидки: (6+7+) - (6+10+)



Штраф: 6 (2+2+2) - 12 (6+4+2)