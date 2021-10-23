Сокіл переміг Ференцварош у 2 турі Континентального кубку

Джерело - Чемпіон.
Сокіл у матчі другого туру Континентального кубка на виїзді здолав угорський Ференцварош.
Поєдинок завершився з рахунком 1:4 на користь київського клубу.
Завтра, у неділю, 24 жовтня Сокіл о 19:30 за київським часом розпочне гру проти естонського Вялку.
До наступного етапу вийде переможець групи.
Континентальний кубок
2 тур, 23 жовтня
Ференцварош - Сокіл 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Шайби: 0:1 - 2:12 Васильєв, 0:2 - 16:13 Коржилецький, 1:2 - 22:30 Надь, 1:3 - 51:18 Рубан, 1:4 - 59:40 Рубан
Раніше Сокіл поступився Олімпу.