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Сокіл переміг Ференцварош у 2 турі Континентального кубку

Сьогодні 19:39 437 0
Поєдинок завершився з рахунком 1:4 на користь київського клубу
Сокіл переміг Ференцварош у 2 турі Континентального кубку
#Ференцварош, #Сокіл, #Континентальний кубок

Джерело - Чемпіон.

Сокіл у матчі другого туру Континентального кубка на виїзді здолав угорський Ференцварош.

Поєдинок завершився з рахунком 1:4 на користь київського клубу.

Завтра, у неділю, 24 жовтня Сокіл о 19:30 за київським часом розпочне гру проти естонського Вялку.

До наступного етапу вийде переможець групи.

Континентальний кубок

2 тур, 23 жовтня

Ференцварош - Сокіл 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 - 2:12 Васильєв, 0:2 - 16:13 Коржилецький, 1:2 - 22:30 Надь, 1:3 - 51:18 Рубан, 1:4 - 59:40 Рубан

Раніше Сокіл поступився Олімпу.

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