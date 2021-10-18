Краматорськ декласував Білий Барс в 18 турі УХЛ

Погром від Краматорська

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 18 туру УХЛ Білий Барс вдома поступився Краматорську.

Матч завершився з рахунком 9:2 на користь Краматорська.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

18 тур, 18 жовтня

Білий Барс - Краматорськ 2:9 (0:3, 1:3, 1:3)

Шайби: 0:1 Столяренко (Таран, Сергієвський), 7:07; 0:2 Мальцев (Гриценко, Семенов, більш.), 09:30; 0:3 Семенов (Жвачкін, Алексюк), 19:29; 1:3 Удовиченко (Гребеник, Козловський, більш.), 30:03; 1:4 Ковальов (Калиничев, Геворкян), 33:21; 1:5 Столяренко (Сергієвський, Мальцев), 34:21; 1:6 Жвачкін (Гриценко, Семенов), 37:28; 1:7 Кобильнік (Жвачкін, Семенов), 41:07; 1:8 Гриценко (Калиничев, Ваулин), 44:20; 2:8 Качан (Гребеник, Бородай), 49:57; 2:9 Мальцев (Семенов, більш.), 56:49;

Раніше, Сокіл у результативному матчі обіграв Рулав Одд в 11 турі УХЛ.