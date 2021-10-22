Донбас розгромив Краматорськ у 12 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі УХЛ Донбас вдома обіграв Краматорськ.
Матч завершився з рахунком 6:0 на користь Донбасу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
12 тур, 22 жовтня
Краматорськ - Донбас 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
Шайби: 0:1 Даниленко (Разумов), 5:26; 0:2 Сигарьов (Захаров, Бірюков, більш.), 14:06; 0:3 Даниленко (Кривошапкін, більш.), 14:36; 0:4 Пересунько (Морозов, Захаров), 37:57; 0:5 Сигарьо (Шишлянніков), 38:19; 0:6 Бірюков (Сигарьов), 44:55;
Раніше, Краматорськ декласував Білий Барс.