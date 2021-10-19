Кременчук поступився Маріуполю в 11 турі УХЛ

Маріуполь піднявся на третю сходинку в УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Маріуполь вдома обіграв Кременчук.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь господарів.

Завдяки цій перемозі, "сталеві чайки" обігнали Донбас і Краматорськ, і вийшли на третє місце в турнірній таблиці.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

11 тур, 18 жовтня

Маріуполь - Кременчук 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)

Шайби: 0:1 Толстушко (Гриценко, Грицких - більш.), 13:38. 1:1 Калейніковас (Благой, Алексєєв - подвійне більш.), 17:43. 2:1 Чердак (Калейніковас, Костиков), 25:10. 2:2 Дубінін (Савченко, Коробов), 37:51. 3:2 Щербатов (Мазур, Мільохін), 39:30. 4:2 Благой (Казаковцев, Лизін - порожні ворота), 59:24.

Раніше, Краматорськ декласував Білий Барс.