Донбас розібрався з Дніпром в 11 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 11-го туру УХЛ Донбас обіграв Дніпро.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Таким чином, Донбас зрівнявся за очками з Краматорськом і перемістився на 3-е місце в турнірній таблиці, проте має на дві гри менше, ніж лідер Сокіл.

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11 тур, 18 жовтня

Донбас - Дніпро 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - 17:35 Сигарьов (Жульдіков, Шишлянніков), 2:0 - 21:20 Фірсов (Медведєв), 2:1 - 21:57 Алдамжаров (Хамматов, Савріцкій), 3:1 - 46:06 Григор'єв (Медведєв), 4:1 - 50:25 Сигарьова (Ігнатенко, Жульдіков)

Раніше, Краматорськ декласував Білий Барс.