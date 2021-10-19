Вперше в історії український фільм поповнив англомовну бібліотеку Apple TV

Джерело - Чемпіон.

Документальна стрічка “ЮКІ - Історія перемог вільних Українців” стала доступною для перегляду на одному із найпопулярніших світових відеосервісів Apple TV. Одночасно картину можна переглянути в 72-х країнах світу англійською мовою.

ЮКІ - Історія перемог вільних українців: цікаві факти про фільм

Нагадаємо,у фільмі зібрані історії видатних українців-володарів Кубку Стенлі, які у різний час здобували світову славу та долучалися до становлення найвпізнаванішої ліги світу - NHL.

“Особисто для мене вихід стрічки на Apple TV – світоглядна зміна дистрибуції контенту. Раніше деякі українські стрічки використовували популярний відеосервіс лише для охоплення російськомовної авдиторії у обмеженій кількості країн. Я ж пішов зовсім іншим шляхом: повернув голову на захід та став прокладати цю стежину вперше! Переконаний, вітчизняний продукт здатен конкурувати за увагу глядача на світовому ринку. Потрібно лише прищепити цю культуру вітчизняним продюсерам. Завдяки впізнаваним героям та англомовній локалізації фільму вдалося охопити неймовірну кількість територій. Тим самим показавши, що при великому бажанні та обмеженому бюджеті можна справді робити круті речі” - зазначає режисер та продюсер фільму Володимир Мула.

Ексклюзивне інтерв'ю з авторами фільму можна прочитати ТУТ.

Зазначимо, що "ЮКІ” є єдиним українським фільмом, який доступний для перегляду одночасно на одночасно на чотирьох міжнародних платформах: - Amazon Prime video, Apple TV, Google Play та YouTube Movie.

У липні 2021 року стрічка вийшла із релізом на популярному міжнародному майданчику Amazon Prime video у США та Великій Британії. Проєкт “ЮКІ” став одним із переможців Дванадцятого конкурсного відбору кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно. Фільм вийшов в широкий український кінотеатральний прокат 3 грудня 2020 року у 42 містах України.

Також стрічка доступна у всеукраїнському онлайн-прокаті на сервісах OLL.TV та MEGOGO.