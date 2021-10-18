Переможну шайбу закинув Данило Коржилецький.

Джерело - Чемпіон.

В 11 турі УХЛ Сокіл вдома обіграв Рулав Одд.

Матч завершився з рахунком 4:3 на користь київського клубу.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

11 тур, 18 жовтня

Сокіл - Рула Одд 4:3 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Єлисеєнко (Тіхоміров, Сисак), 15:22. 1:1 - Секірко (Єгоров), 19:01. 1:2 - Єфімов (Сурсов, Александров, - більш.), 21:44. 2:2 - Платонов (Німенко, Андрущенко), 33:03. 3:2 - Міхнов (Рубан, Кузьменко, - більш.), 37:32. 3:3 - Єфімов (Александров, Сурсов, - більш.), 41:57. 4:3 - Коржилецький (Давидов, Тіхоміров), 44:46

Сокіл: Кубрицький; Мажуга - Лєтов, Сисак - Платонов, Логач - Рибалко, Сушков; Андрущенко - Німенко - Васильєв, Рубан - Кузьменко - Міхнов, Єлисеєнко - Тіхоміров - Павленко, Коржилецький - Сімчук - Давидов, Панченко. Тренер - Олег Шафаренко; асистент - Костянтин Сімчук



Рулав Одд: Петров; Пугачов - Лесников, Жиґалов - Александров, Фроленко - Канаплін, Мельников - Желудков; Басков - Савенков - Єгоров, Бондаренко - Лапков - Сурсов, Луговий - Секірко - Єфімов, Абаджян - Пойманов - Кіча. Тренер - Ігор Шаманський



Штраф: 10 (2+4+4) - 12 (2+8+2)

Раніше, Сокіл переміг Краматорськ