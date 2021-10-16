Сокіл переміг Краматорськ у 10 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 10 турі УХЛ Сокіл вдома обіграв Краматорськ.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь киян.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
10 тур, 16 жовтня
Сокіл - Краматорськ 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Шайби: 1:0 - Єлисеєнко (Мажуга, - менш.), 06:58. 1:1 - Бабрусєв (Столяренко, - більш.), 07:46. 2:1 - Сімчук (Панченко, Мажуга), 17:20. 3:1 - Кузьменко (Рубан, Рибалко), 24:13. 4:1 - Панченко (Хайруллов, Коржилецький), 26:03. 4:2 - Мальцев (Жвачкін, Сергієвський), 35:38
Нагадаємо, Кременчук розгромив Дніпро у 9 турі УХЛ.