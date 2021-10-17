Маріуполь знищив Дніпро у 10 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках 10-го туру УХЛ Маріуполь вдома обіграв Донбас.
Матч завершився з рахунком 8:1 на користь азовців.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
10 тур, 17 жовтня
Маріуполь - Дніпро 8:1 (1:0, 1:0, 6:1)
Шайби: 1:0 - 9:15 Казаковцев (Мазур, Благой), 2:0 - 25:38 Калейніковас (Бабинець), 3:0 - 44:31 Кудряшов (Тютченко), 4:0 - 45:14 Мільохін (Лисенко), 4:1 - 51:10 Русаков (Дворник, Алдамжаров), 5:1 - 57:11 Бабинець (Тютченко), 6:1 - 58:03 Щербатов (Матусевич, Мільохін), 7:1 - 58:12 Благой (Костиков), 8:1 - 59:06 Щербатов (Мільохін, Чердак)
Раніше, Сокіл переміг Краматорськ.