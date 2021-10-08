Краматорськ та Рулав Одд здобули перемоги у 7 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 7-му турі УХЛ сезону 2021/22 років Кременчук вдома поступився Краматорську, а харківській команді Рулав Одд вдома здолав херсонський Дніпро.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
7 тур, 8 жовтня
Кременчук - Краматорськ 2:3 (бул. 0:3) (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
Шайби: 1:0 - 05:54 Нікулін, 1:1 - 13:35 Калінічев, 1:2 - 22:01 Бабрусев, 2:2 - 37:16 Ворона
Рулав Одд - Дніпро 3:2 (бул. 3:2) (1:1, 0:1, 0:1, 0:0)
Шайби: 0:1 - 14:46 Ратушний, 1:1 - 19:03 Пугачов, 1:2 - 28:01 Хамматов
Раніше, Рулав Одд підсилився дворазовим чемпіоном України.