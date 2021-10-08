Рулав Одд підсилився дворазовим чемпіоном України

Джерело - Чемпiон.

Новачок Української хокейної ліги Рулав Одд підписав контракт з дворазовим чемпіоном України Владиславом Луговим.

Про це повідомляється на офіційному сайті УХЛ.

За час своєї кар’єри Луговий виступав за Кременчук, Донбас, херсонський Дніпро і Маріуполь. В рамках УХЛ він провів 228 матчів, набравши 172 очка (74 + 98).

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Відзначимо, що в сезоні чемпіонату України 2014/15 Владислав Луговий став найкращим бомбардиром, заробивши 26 очок.

Рулав Одд посідає сьоме місце турнірної таблиці УХЛ. У наступному матчі харків’яни сьогодні зіграють проти Дніпра, початок поєдинку — о 19:00.