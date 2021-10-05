Білий Барс - Маріуполь 2:11. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпiон.
Маріуполь здобув розгромну перемогу над Білим Барсом в перенесеному матчі 8-го туру української хокейної ліги.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
5 жовтня
Білий Барс - Маріуполь 2:11 (0:2, 1:5, 1:4)
|№
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Джерело - Чемпiон.
Маріуполь здобув розгромну перемогу над Білим Барсом в перенесеному матчі 8-го туру української хокейної ліги.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
5 жовтня
Білий Барс - Маріуполь 2:11 (0:2, 1:5, 1:4)