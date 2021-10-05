 Білий Барс - Маріуполь 2:11. Відеоогляд матчу | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Білий Барс - Маріуполь 2:11. Відеоогляд матчу

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Білий Барс - Маріуполь 2:11. Відеоогляд матчу
#УХЛ, #Білий Барс, #Маріуполь

Джерело - Чемпiон.

Маріуполь здобув розгромну перемогу над Білим Барсом в перенесеному матчі 8-го туру української хокейної ліги.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

5 жовтня

Білий Барс - Маріуполь 2:11 (0:2, 1:5, 1:4)

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