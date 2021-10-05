Джерело - Чемпiон.

Маріуполь здобув розгромну перемогу над Білим Барсом в перенесеному матчі 8-го туру української хокейної ліги.

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Перший період Маріуполь виграв з рахунком 2:0, а потім закинув ще дев'ять шайб у ворота аутсайдера чемпіонату. Білий Барс відповів двома влучними кидками.

Після семи зіграних матчів Маріуполь посідає третє місце в турнірній таблиці, Білий Барс - останній.

У своїх найближчих матчах чемпіонату Маріуполь і Білий Барс зіграють проти Сокола 7 і 10 жовтня відповідно.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

5 жовтня

Білий Барс - Маріуполь 2:11 (0:2, 1:5, 1:4)