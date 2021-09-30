Донбас виключив із заявки на сезон російського захисника

Желдаков став гравцем донецької команди в серпні

Джерело - ХК Донбас.

Донбас виключив з заявки на сезон російського захисника Григорія Желдакова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець московського хокею тільки в серпні підписав контракт з донецькою командою. У складі чемпіона України захисник встиг набрати три (1+2) очки у чотирьох іграх в УХЛ. Також Желдаков віддав дві гольові передачі в чотирьох матчах хокейної Ліги чемпіонів.

Свого часу захисник провів понад 350 матчів у Континентальній хокейній лізі, забивши 12 шайб і віддавши 34 результативних передачі.

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