Донбас виключив із заявки на сезон російського захисника

Джерело - ХК Донбас.
Донбас виключив з заявки на сезон російського захисника Григорія Желдакова.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Вихованець московського хокею тільки в серпні підписав контракт з донецькою командою. У складі чемпіона України захисник встиг набрати три (1+2) очки у чотирьох іграх в УХЛ. Також Желдаков віддав дві гольові передачі в чотирьох матчах хокейної Ліги чемпіонів.
Свого часу захисник провів понад 350 матчів у Континентальній хокейній лізі, забивши 12 шайб і віддавши 34 результативних передачі.
Нагадаємо, ФХУ дискваліфікувала форварда Кременчука через расизм.