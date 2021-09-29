ФХУ дискваліфікувала форварда Кременчука через расизм

Гравець отримав дискваліфікацію

Федерація хокею України прийняла рішення дискваліфікувати форварда Кременчука Андрія Денискіна на 3 матчі після інциденту під час зустрічі з Донбасом.

Про це повідомляє УХЛ.

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Денискін отримає обов'язкову дискваліфікацію на 3 матчі і додаткову на 10 матчів. Санкція вступили в силу з 28 вересня. Таким чином хокеїст пропустить матчі проти Сокола, Білого Барса і Краматорська.

Відзначимо, що гравець може викупити 10 матчів додаткової дискваліфікації.

Раніше, Денискін показав на адресу темношкірого захисника расистський жест.