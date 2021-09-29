Дебютант УХЛ продовжує формування складу

Джерело - УХЛ.

Дебютант УХЛ Рулав Одд підписав угоди з нападниками Олександром Александровим, Костянтином Савенковим, Єгором Єгоровим, а також з захисниками Кирилом Фроленком і Артемом Лесниковим.

Олександр Александров - триразовий чемпіон України у складі Донбасу (2018, 2019, 2020). Минулі два сезон виступав за Кременчук. За два сезони набрав 19 очок. Гравець збірної України.

Костянтин Савенков виступав в чемпіонаті Казахстану. Грав у складі Арлан і Бейбарис, де в 9 матчах набрав 4 (0+4) очки.

Єгор Єгоров грав в Україні, Канаді, Америці та Білорусі. Двічі ставав володарем Кубка Білорусі (2013, 2018), і чемпіоном України разом з Донбасом у 2017 році. Сезон 2020 21 провів у Могильові, і набрав 17 (5+12) очок.

Кирило Фроленко минулий сезон виступав за Крижаних Вовків і Маріуполь, набрав 7 очок.

Артем Лесников - вихованець хокейної школи Електросталі. У сезоні 2020/21 виступав в білоруській Екстралізі за Шахтар і набрав 5 (2+3) очок.

Нагадаємо, ФХУ дискваліфікувала форварда Кременчука через расизм.