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Рулав Одд підписав 5 гравців

Сьогодні 20:10 241 0
Дебютант УХЛ продовжує формування складу
Рулав Одд підписав 5 гравців
#Рулав Одд

Джерело - УХЛ.

Дебютант УХЛ Рулав Одд підписав угоди з нападниками Олександром Александровим, Костянтином Савенковим, Єгором Єгоровим, а також з захисниками Кирилом Фроленком і Артемом Лесниковим.

Олександр Александров - триразовий чемпіон України у складі Донбасу (2018, 2019, 2020). Минулі два сезон виступав за Кременчук. За два сезони набрав 19 очок. Гравець збірної України.

Костянтин Савенков виступав в чемпіонаті Казахстану. Грав у складі Арлан і Бейбарис, де в 9 матчах набрав 4 (0+4) очки.

Єгор Єгоров грав в Україні, Канаді, Америці та Білорусі. Двічі ставав володарем Кубка Білорусі (2013, 2018), і чемпіоном України разом з Донбасом у 2017 році. Сезон 2020 21 провів у Могильові, і набрав 17 (5+12) очок. 

Кирило Фроленко минулий сезон виступав за Крижаних Вовків і Маріуполь, набрав 7 очок.

Артем Лесников - вихованець хокейної школи Електросталі. У сезоні 2020/21 виступав в білоруській Екстралізі за Шахтар і набрав 5 (2+3) очок.

Нагадаємо, ФХУ дискваліфікувала форварда Кременчука через расизм.

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