Сокіл знищив дебютанта УХЛ у 4 турі

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру УХЛ сезону 2021/22 років київський Сокіл приймав харківський Рулав Одд.
Господарі святкували переконливу перемогу з рахунком 7:0.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
4 тур, 27 вересня
Сокіл - Рулав Одд 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Шайби: 1:0 - 10:28 Єлисеєнко, 2:0 - 11:45 Тихомиров, 3:0 - 22:50 Давидов, 4:0 - 29:25 Коржилецький, 5:0 - 36:51 Єлисеєнко, 6:0 - 44:09 Єлисеєнко, 7:0 - 53:43 Хайруллов
Нагадаємо, Маріуполь на виїзді декласував Дніпро у 4 турі УХЛ.