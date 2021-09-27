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Сокіл знищив дебютанта УХЛ у 4 турі

Сьогодні 20:24 251 0
Єлисеєнко оформив хет-трик у звітному матчі
Сокіл знищив дебютанта УХЛ у 4 турі
#Рулав Одд, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру УХЛ сезону 2021/22 років київський Сокіл приймав харківський Рулав Одд.

Господарі святкували переконливу перемогу з рахунком 7:0.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
4 тур, 27 вересня

Сокіл - Рулав Одд 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - 10:28 Єлисеєнко, 2:0 - 11:45 Тихомиров, 3:0 - 22:50 Давидов, 4:0 - 29:25 Коржилецький, 5:0 - 36:51 Єлисеєнко, 6:0 - 44:09 Єлисеєнко, 7:0 - 53:43 Хайруллов

Нагадаємо, Маріуполь на виїзді декласував Дніпро у 4 турі УХЛ.

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