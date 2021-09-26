Маріуполь на виїзді декласував Дніпро у 4 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру УХЛ сезону 2021/22 років херсонський Дніпро приймав Маріуполь.
Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 7:2.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
4 тур, 26 вересня
Дніпро - Маріуполь 2:7 (1:4, 0:2, 1:1)
Шайби: 0:1 - Кудрін (Калейніковас, Алексєєв), 00:31; 0:2 - Казаковцев (Кудрін, Калейніковас), 10:08; 1:2 - Хамматов (Ратушний), 13:18; 1:3 - Зуєв (Костіков), 15:51; 1:4 - Благой (Бабинець), 16:57; 1:5 - Мазур (Декало, Бабинець), 34:37; 1:6 - Калейниковас (Алексєєв, Щербатов, більш.), 35:50; 2:6 - Кирющенков (Саврицький), 42:45; 2:7 - Лизін (Щербатов), 48:16.
Раніше, Кременчук здолав Донбас у 4 турі УХЛ.