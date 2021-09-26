Кременчук здолав Донбас у 4 турі УХЛ

Коробов закинув вирішальну шайбу

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру УХЛ сезону 2021/22 років Кременчук приймав Донбас.

Господарі святкували перемогу з рахунком 3:2. Відзначимо, що на 36-й хвилині матчу стався скандал - форвард Кременчука Андрій Денискін був покараний за расистські жести щодо гравця Донбасу Джейла Смерека. Хокеїст отримав дисциплінарний штраф, і був видалений з майданчика до кінця гри.

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4 тур, 26 вересня

Кременчук - Донбас 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - 15:22 Денискін (Яковлєв, Богачонок), 1:1 - 22:43 Пересунько (Смерек, Медведєв), 1:2 - 23:24 Буценко (Медведєв, Лялька), 2:2 - 29:27 Скуматов (Яковлєв), 3:2 - 47:50 Коробов (Богачонок)