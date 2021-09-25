Рулав Одд здобув мінімальну перемогу над Білим Барсом у 3 турі УХЛ

Поєдинок завершився з рахунком 3:4

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 вересня, у Білій Церкві місцевий Білий Барс поступився харківському Рулав Одду в рамках 3 туру УХЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 3:4. Дубль на свій рахунок записав Кирило Бондаренко.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

3 тур, 25 вересня

Білий Барс - Рулав Одд 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

Шайби: 0:1 - 10:10 Бондаренко, 0:2 - 11:26 Лапков, 0:3 - 25:51 Бондаренко, 1:3 - 32:00 Бородай, 1:4 - 33:57 Сурсов, 2:4 - 51:47 Грабовецький, 3:4 - 52:01 Попережай

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