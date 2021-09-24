Донбас розгромив Дніпро у 3 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 3 турі УХЛ херсонський Дніпро вдома поступився Донбасу.
Матч завершився з рахунком 5:1 на користь донецького клубу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
3 тур, 24 вересня
Дніпро - Донбас 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Шайби: 1:0 - Савріцкій (Ратушний, Алдамжаров - бол.) - 5:48, 1:1 - Сигарев (Шишлянніков, Бірюков - бол.) - 12:53, 1:2 - Даниленко (Пересунько - бол.) - 26:15, 1:3 - Шишлянніков (Бірюков, Сигарев) - 30:17, 1:4 - садовик (Коренчук, Буценко) - 32:52, 1:5 - Шишлянніков (Бірюков, Андрейків) - 44:47
Раніше, Маріуполь підсилився ексгравцем Дніпра.