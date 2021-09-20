 Донбас закинув 12 шайб Білому Барсу у 2 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбас закинув 12 шайб Білому Барсу у 2 турі УХЛ

Вчора 21:00 258 0
Донбас здобув другу перемогу у чемпіонаті 2021/22
Донбас закинув 12 шайб Білому Барсу у 2 турі УХЛ
#Донбас, #Білий Барс, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 2 туру УХЛ Донбас обіграв Білий Барс.

Матч завершився з рахунком 12:2 на користь донецького клубу.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
2 тур, 20 вересня

Донбас - Білий Барс 12:2  (5:1, 4:0, 4:1)

Шайби: 1:0 Смерек (Морозов, Пересунько), 00:39; 2:0 Медведєв (Смерек, Туркін), 1:54; 2:1 Дахнівський (Брага, Ядловський, 5х3), 6:22; 3:1 Лялька (Желдак, Медведєв), 12:07; 4:1 Розмова (Морозов, Туркін), 15:11; 5:1 Медведєв (Смерек), 18:30; 6:1 Морозов (Даниленко, Переснько, більш.), 23:22; 7:1 Буценко (Коренчук, Григор'єв, менш.), 25:32; 8:1 Желдак (Коренчук, Буценко), 29:06; 9:1 Коренчук (Буценко, Садовіков), 38:42; 10:0 Пангелов-Юлдашев (Лялька, Туркін, менш.), 40:48; 11:1 Разумов (Желдак, Даниленко, менш.), 42:53; 12:1 Туркін (Лялька, Медведєв), 44:48; 12:2 Козловський (Гребеник, Попережай, 5х3), 58:29.

Раніше, Рулав Одд розгромив Дніпро у своєму першому матчі в УХЛ.

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