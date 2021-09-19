Рулав Одд розгромив Дніпро у своєму першому матчі в УХЛ

Вдалий старт для харківського клубу

Джерело - Чемпіон.

У Херсоні в рамках 1 туру УХЛ Дніпро поступився дебютанту ліги харківському Рулав Одд.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь гостей.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

1 тур, 19 вересня

Дніпро - Рулав Одд 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Шайби: 0:1 Лапков (Сурсов, більш.), 4:37, 0:2 Бандуркін (Наливайко, менш.), 36:20, 0:3 Жигалов (Кіча, Бондаренко, більш.), 39:20, 0 :4 Бандуркін (Канаплін, Бондаренко, більш.), 48:33, 0:5 Сарапульцев (Бандуркін, Бондаренко, більш.), 58:50.

Раніше, Маріуполь завдав нищівної поразки Білому Барсу 1 турі УХЛ.