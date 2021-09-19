 Рулав Одд розгромив Дніпро у своєму першому матчі в УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Рулав Одд розгромив Дніпро у своєму першому матчі в УХЛ

Сьогодні 20:11 435 0
Вдалий старт для харківського клубу
Рулав Одд розгромив Дніпро у своєму першому матчі в УХЛ
#УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Херсоні в рамках 1 туру УХЛ Дніпро поступився дебютанту ліги харківському Рулав Одд.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь гостей.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
1 тур, 19 вересня

Дніпро - Рулав Одд 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Шайби: 0:1 Лапков (Сурсов, більш.), 4:37, 0:2 Бандуркін (Наливайко, менш.), 36:20, 0:3 Жигалов (Кіча, Бондаренко, більш.), 39:20, 0 :4 Бандуркін (Канаплін, Бондаренко, більш.), 48:33, 0:5 Сарапульцев (Бандуркін, Бондаренко, більш.), 58:50.

Раніше, Маріуполь завдав нищівної поразки Білому Барсу 1 турі УХЛ.

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