Сокіл збільшить бюджет клубу вдвічі

У порівнянні з минулим сезон бюджет Сокола зросте вдвічі.

Про це розповів віцепрезидент київського клубу В’ячеслав Лецкан розповів, чого очікує від наступного сезону.

"У національному чемпіонаті збираємося виступити не гірше, ніж у попередньому сезоні, тобто як мінімум вийти у фінал. Виступ у Континентальному кубку розпочинаємо з другого раунду і зробимо все від нас залежне, щоб пробитися до наступної стадії. Але жорсткого єврокубкового завдання перед командою і тренерським штабом не ставимо. Бодай тому, що для нас це перший після відродження міжнародний досвід. Подивимося, як ми готові. Побачимо, на що здатні суперники. Боротися будемо, але в разі невиходу в наступний раунд санкцій до команди і тренерського штабу не очікуйте.

В порівнянні з попереднім сезоном бюджет клубу має зрости вдвічі. То не дивно, адже ми будемо виступати в Континентальному кубку, а вдома міцнішими стають наші суперники, а отже маємо підіймати планку й ми", - сказав Лецкан.