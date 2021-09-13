УХЛ представила календар чемпіонату сезону 2021/22

Регулярний сезон розпочнеться 17 вересня

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга завершила роботу над календарем матчів чемпіонату УХЛ сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Регулярний сезон розпочнеться 17 вересня матчем між фіналістами минулого сезону - Донбасом і Соколом. Цей поєдинок відбудеться на льодовій арені в Краматорську.



Регулярний чемпіонат буде складатися із 168 матчів. Таким чином, кожна команда проведе по 42 матчі (21 - вдома, 21 - на виїзді). Перший етап чемпіонату триватиме до 22 лютого.



Як і в минулому сезоні відбудеться три стадії плей-оф: 1/4 фіналу буде зіграна до двох перемог однієї з команд, а 1/2 і фінал - до чотирьох перемог. Як і раніше, команда, що зайняла перше місце за підсумками регулярного чемпіонату, потрапить відразу в півфінальну серію, а в 1/4 фіналу зустрінуться команди, що зайняли з 2-го по 7-е місця.



У календарі враховані побажання клубів, транслятора та IIHF щодо міжнародних пауз. Зокрема, спортивним департаментом УХЛ закладені перерви на три міжнародні паузи для збірних України, а також пауза для проведення Кубку України.



З повною версією календаря ви можете ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Донбас на виїзді поступився Рунгстеду у Лізі чемпіонів.