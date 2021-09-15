Кирющенков став гравцем Дніпра

Передсезонний збір форвард проходив разом з Маріуполем

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро уклав контракт з 29-річним білоруським нападником Віталієм Кирющенковим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Віталій Кирющенков більшу частину кар'єри провів у Білорусі, погравши на всіх рівнях: Вища ліга (Хімік-СКА Новополоцьк, Юніор Мінськ), МХЛ (Мінські Зубри, МХК Юність Мінськ), ВХЛ (Юність Мінськ), КХЛ (Динамо Мінськ). Найбільша кількість матчів Кирющенков провів в клубах Екстраліги: Юності, Немані і Динамо-Молодечно. За 5 сезонів форвард відіграв 144 матчі, в яких набрав 50 (23+27) очок.

Сезон 2016/17 Кирющенков провів в Кременчуці, і цей сезон став найрезультативнішим для нападника, який набрав в 29 матчах регулярного сезону 45 (19+26) очок. У 10 матчах другого етапу чемпіонату того ж сезону Віталій відзначився 11 (6+5) очками, ставши таким чином кращим снайпером плей-оф.

Сезон 2018/19 Кирющенков провів у складі Донбасу - тоді в 36 матчах нападник закинув 13 шайб і віддав 25 результативних передач, заробивши показник корисності +30. Наступний сезон нападник також розпочинав у донецькому клубі, але після 4 матчів (7 (3+4) очок) покинув Україну і перейшов в жлобінський Металург. У Металурзі Кирющенков зіграв в 33 матчах і набрав 9 (5+4) очок, Після чого офіційно оголосив про завершення кар'єри. Однак, цього літа Кирющенков знову повернувся в Україну, де пройшов передсезонний збір разом з Маріуполем. У складі чайок 29-річний білорус зіграв на Відкритих кубках Донбасу і Кременчука.

Нагадаємо, херсонський клуб підписав ексголкіпера збірної України.