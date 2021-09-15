Дніпро підписав колишнього воротаря збірної України

Захарченко повернеться в Україну через 4 сезони

Джерело - УХЛ.

Напередодні старту шостого сезону УХЛ херсонський Дніпро підписав голкіпера Едуарда Захарченка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Голкіпер виступав за Дженералз і Кременчук, казахстанську Астану і угорський Дунайварош. У минулому сезоні Захарченко грав за італійський Фасса Соколс, а кінцівку сезону 2020/2021 провів в литовській Енергії, за яку провів 8 матчів у регулярному чемпіонаті і 3 поєдинки плей-оф.

З 2011 року виступав за збірні України різного віку: на чемпіонатах світу U18 у 2012, 2013 роках (дивізіон 1В), чемпіонатах світу U20 в 2014, 2015 роках (дивізіон 1В). У складі національної збірної, за яку Едуард провів в цілому 17 матчів, він брав участь в чемпіонатах світу 2015 (1А), 2016 (1В) та 2017 років (1А), а також олімпійській кваліфікації до Пхенчхану 2018.

Відзначимо, що Едуард Захарченко має найдовшу суху серію в історії УХЛ - в грудні 2016 року в матчі проти Дженералз голкіпер поставив рекорд, не пропускаючи протягом 239 хвилин і 34 секунд. Раніше в чемпіонаті УХЛ жоден воротар не проводив серію без пропущених голів тривалістю більше ніж 120 хвилин.

Також Едуард Захарченко став другим воротарем, в активі якого дві сухі серії тривалістю в більш ніж 200 хвилин.

Раніше, УХЛ представила календар чемпіонату сезону 2021/22.