Дніпро підписав нападника з досвідом гри у США та Фінляндії

Русаков є вихованцем херсонського хокею

Джерело - УХЛ.

Напередодні старту шостого сезону УХЛ Дніпро підписав вихованця херсонського хокею Андрія Русакова, який має досвід гри у США та Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Свою професійну кар'єру Русаков починав в командах зі структури USPHL - з 2015 по 2017 рік форвард виступав USPHL Midwest, USPHL Elite і USP3HL (81 гра, 43 (22+21) очки). У сезоні 2017/18 Русаков перейшов в складі Атланти Кепіталз в NA3HL. Там в 118 матчах форвард набрав 164 (61+103) очки при показнику корисності +20, ставши кращим бомбардиром команди за підсумками регулярного сезону 2018/19.

У минулому сезоні український нападник змінив американську лігу на фінську - Русаков виступав у складі Гігантів, які грають в Suomi-Sarja - третій лізі Фінляндії. Там в 15 матчах Андрій Русаков набрав 2 (1+1) бали.

Нагадаємо, херсонський клуб підписав ексголкіпера збірної України.