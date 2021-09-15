Форвард Сокола зламав палець і вибув на три тижні

Джерело - Чемпіон.
Форвард Сокола Віктор Андрущенко пропустить три тижні через зламаний великого пальця на нозі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новачок киян пошкодився в рамках передсезонного турніру в Кременчуці, на якому команда Олега Шафаренка виграла всі три матчі.
Стартовий матч нового сезону може пропустити і форвард Єгор Кузьменко, який продовжує відновлюватися після травми руки.
Сокіл розпочне сезон в п'ятницю, 17 вересня, з виїзного матчу проти Донбасу. Початок - о 18:30.
Раніше, УХЛ представила календар чемпіонату сезону 2021/22.