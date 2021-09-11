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Донбас на виїзді поступився Рунгстеду у Лізі чемпіонів

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Українці поступилися в овертаймі
Донбас на виїзді поступився Рунгстеду у Лізі чемпіонів
#Донбас

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі групи G хокейної Ліги чемпіонів Донбас на виїзді програв Рунгстеду.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3 на користь команди Рунгстед.

6 жовтня Донбас вдома прийме Клагенфурт, Руан завітає у гості до Рунгстеда.

Ліга чемпіонів
Група G
4 тур, 11 вересня

Рунгстед (Данія) - Донбас (Україна) 4:3 ОВ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - 00:56 Б’єррум, 2:0 - 29:17 Пісон (біл), 2:1 - 33:10 Медвєдєв (біл), 3:1 - 41:06 Дейлі (біл), 3:2 - 44:09 Пересунько, 3:3 - 46:13 Жулдіков, 60:56 - Густафссон

Турнірна таблиця групи G:

Раніше, Донбас поступився Руану у 3 турі Ліги чемпіонів.

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