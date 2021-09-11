Донбас на виїзді поступився Рунгстеду у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі групи G хокейної Ліги чемпіонів Донбас на виїзді програв Рунгстеду.
Поєдинок завершився з рахунком 4:3 на користь команди Рунгстед.
6 жовтня Донбас вдома прийме Клагенфурт, Руан завітає у гості до Рунгстеда.
Ліга чемпіонів
Група G
4 тур, 11 вересня
Рунгстед (Данія) - Донбас (Україна) 4:3 ОВ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Шайби: 1:0 - 00:56 Б’єррум, 2:0 - 29:17 Пісон (біл), 2:1 - 33:10 Медвєдєв (біл), 3:1 - 41:06 Дейлі (біл), 3:2 - 44:09 Пересунько, 3:3 - 46:13 Жулдіков, 60:56 - Густафссон
Турнірна таблиця групи G:
Раніше, Донбас поступився Руану у 3 турі Ліги чемпіонів.