 Вихованець Спартака проходить перегляд у Соколі | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Сокіл переглядає вихованця Спартака

Сьогодні 11:25 229 0
20-річний захисник може дебютувати за команду на Kremenchuk Open Cup
Сокіл переглядає вихованця Спартака
#Сокіл, #Спартак

Джерело - УХЛ.

На перегляді в Соколі знаходиться 20-річний захисник Ілля Шкібтан.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Ілля - вихованець московського Спартака. За юнацькі команди рідного клубу він виступав у 2015-2017 роках. У сезоні 2017/2018 Шкібтан грав в Молодіжній хокейній лізі РФ за Батир. Першою дорослою командою гравця був клуб вищої ліги РФ Лада (Тольятті). За нього в сезоні 2018/2019 Ілля провів 7 матчів, а завершував сезон в складі ЦСК ВВС (Самара), за який зіграв 3 поєдинки.

Два попередні сезони Шкібтан зіграв в структурі Динамо (Санкт-Петербург), за команди МХЛ і НМХЛ, в яких сукупно зіграв 98 поєдинків, закинувши 3 шайби і віддавши 16 асистів.

Дебютувати за київський Сокіл Шкібтан може вже сьогодні, 9 вересня, в Кременчуці, в матчі Kremenchuk Open Cup проти Білого Барса. Початок гри - о 15:00.

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