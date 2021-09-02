Джерело - УХЛ.
На льодовій арені Айсберг в Кременчуці відбудеться розіграш традиційного Kremenchuk Open Cup-2021.
Про це повідомляє пресслужба ХК Кременчук.
Учасниками турніру будуть команди: Білий Барс (Біла Церква), Кременчук, Маріуполь та Сокіл (Київ).
Турнір відбудеться з 9 по 11 вересня.
Розклад турніру:
9 вересня, п'ятниця
15:00 Сокіл - Білий Барс
19:00 Кременчук - Маріуполь
10 вересня, неділя
15:00 Маріуполь - Сокіл
19:00 Кременчук - Білий Барс
11 вересня, понеділок
11:00 Білий Барс - Маріуполь
15:00 Кременчук - Сокіл
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