Турнір відбудеться з 9 по 11 вересня

Джерело - УХЛ.

На льодовій арені Айсберг в Кременчуці відбудеться розіграш традиційного Kremenchuk Open Cup-2021.

Про це повідомляє пресслужба ХК Кременчук.

Учасниками турніру будуть команди: Білий Барс (Біла Церква), Кременчук, Маріуполь та Сокіл (Київ).

Турнір відбудеться з 9 по 11 вересня.

Розклад турніру:

9 вересня, п'ятниця

15:00 Сокіл - Білий Барс

19:00 Кременчук - Маріуполь

10 вересня, неділя

15:00 Маріуполь - Сокіл

19:00 Кременчук - Білий Барс

11 вересня, понеділок

11:00 Білий Барс - Маріуполь

15:00 Кременчук - Сокіл

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