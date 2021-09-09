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Куцевич відновить кар'єру у Білому Барсі

Сьогодні 11:55 122 0
Екскапітан білоцерківців призупинив кар'єру в сезоні 2019/20
Куцевич відновить кар'єру у Білому Барсі
#Куцевич, #Білий Барс

Джерело - УХЛ.

Український форвард Владислав Куцевич відновить кар'єру в складі Білого Барса.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Куцевич поставив кар'єру на паузу після осіннього плей-оф в сезоні 2019/20 в статусі капітана білоцерківців.

Нападник також виступав за Білий Барс в сезонах 2013/14 і 2017/18.

Куцевич також відомий за виступами за Донбас, Кривбас і словацькі команди.

Повернутися на лід форвард зможе в матчах передсезонного турніру Kremenchuk Open Cup, де крім Білого Барса виступлять Кременчук, Маріуполь і Сокіл.

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