Куцевич відновить кар'єру у Білому Барсі

Екскапітан білоцерківців призупинив кар'єру в сезоні 2019/20

Джерело - УХЛ.

Український форвард Владислав Куцевич відновить кар'єру в складі Білого Барса.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Куцевич поставив кар'єру на паузу після осіннього плей-оф в сезоні 2019/20 в статусі капітана білоцерківців.

Нападник також виступав за Білий Барс в сезонах 2013/14 і 2017/18.

Куцевич також відомий за виступами за Донбас, Кривбас і словацькі команди.

Повернутися на лід форвард зможе в матчах передсезонного турніру Kremenchuk Open Cup, де крім Білого Барса виступлять Кременчук, Маріуполь і Сокіл.