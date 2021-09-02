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ФХУ амністувала воротаря, звинуваченого у співпраці з букмекерами

Сьогодні 16:25 229 0
Ексголкіпер збірної України продовжить кар'єру в УХЛ
ФХУ амністувала воротаря, звинуваченого у співпраці з букмекерами
#ФХУ

Джерело - sport.ua.

Звинувачений у грі на букмекерські контори під час домашнього чемпіонату світу-2017 26-річний ексголкіпер національної збірної України з хокею Едуард Захарченко найближчим часом буде офіційно амністований Федерацією хокею України і відновить виступи в нашому національному чемпіонаті. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Новим клубом воротаря стане херсонський Дніпро, котрий визначився зі своїм майбутнім і підтвердив участь в УХЛ-2021/2022 останньої миті.

За підсумками скандалу чотирирічної давнини Едуард спершу був відлучений від хокею, а в сезоні-2018/2019 за відсутністю достатньої доказової бази поновлений і виступав за казахстанську Астану та угорський Дунайварош. Наступного року Захарченко грав за італійський Фасса Соколс, а кінцівку сезону-2020/2021 провів у литовській Енергії з Електриная, за яку провів 8 матчів у регулярному чемпіонаті і 3 поєдинки плей-оф.

Нагадаємо, УХЛ розраховує провести повноцінний сезон.

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