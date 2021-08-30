УХЛ розраховує провести повноцінний сезон

Планується, що у новому сезоні УХЛ буде грати всім команд.

Про це заявив президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

"Завершується прийом заявок на участь у новому сезоні 1 вересня. У нас вже є шість команд, які почали підготовку до сезону. Ми сподіваємося, що команд буде вісім. Останній етап підготовки у команди з Херсона. Ми сподіваємося, що буде команда з Харкова. Тому ми сподіваємося на вісім команд, повноцінний, класний сезон.

Сподіваємося, що буде краще, ніж попередній, тому що хокей повинен розвиватися і на клубному рівні також", - сказав Зубко.