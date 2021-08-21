Донбас переміг Зволен та виграв Меморіал Забойніка

Донеччани здобули третю перемогу поспіль на турнірі в Словаччині

Джерело - Чемпіон.

Донецький Донбас провів свій третій матч на Меморіалі Павла Забойніка.

Суперником донеччан став словацький Зволен.

По ходу зустрічі донецька команда, пропустивши першою, відігралася і довела зустріч до впевненої перемоги з рахунком 4:2.

Таким чином, Донбас, вигравши всі матчі на турнірі став переможцем 23-го розіграшу Меморіалу Павла Забойніка.

Меморіал Павла Забойніка

21 серпня, 3 тур

Зволен - Донбас 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Шайби: 1:0 - 20:43 Зюзін (Вьеденський), 1:1 - 31:46 Пересунько, 1:2 - 36:54 Ногачев (Шишлянніков), 1:3 - 46:17 Морозов (Пересунько, Соколовський), 2:3 - 49:08 Зюзін (Вьеденський), 1:4 - 57:16 Стефанович (Лялька, Туркін)