Медведєв має досвід гри в КХЛ

Хокейний клуб Донбас підсилився російським нападником Павлом Медведєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний хокеїст підписав контракт з донецьким клубом строком на один рік.

У Донбас Медведєв перейшов зі Спартака, вихованцем якого є. Форвард закинув одну шайбу в семи іграх червоно-білих в минулому сезоні.

Починав сезон 2020/2021 нападник в фарм-клубі москвичів - Хіміку (Воскресенськ).

У КХЛ, крім Спартака, гравець також виступав за Югру з Ханти-Мансійська. Всього в КХЛ провів 175 матчів, закинув 25 шайб і віддав 20 гольових передач.

Медведєв також провів 182 матчі в ВХЛ (50+46), де, крім Хіміка, виступав за новокузнецький Металург і Дизель (Пенза).

Нагадаємо, Сокіл переграв Кременчук у другому передсезонному матчі.