Сокіл переграв Кременчук у другому передсезонному матчі

Кияни відігралися за вчорашню поразку

Джерело - Чемпіон.

Київський Сокіл обіграв Кременчук в другому передсезонному матчі команд за два дні.

Матч завершився з рахунком 5:3 на користь Сокола.

Вчора команди провели перший спаринг між собою, в якому Кременчук обіграв Сокіл в серії післяматчевих булітів - 2:1.

Новий сезон в Українській хокейній лізі стартує 17 вересня. У минулому сезоні Сокіл в чотирьох матчах фінальної серії програв чемпіонський титул Донбасу.

Контрольний матч

14 серпня

Кременчук - Сокіл (Київ) 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Раніше, Брага та Варламов залишать УХЛ.