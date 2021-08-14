 Сокіл переграв Кременчук у другому передсезонному матчі | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Сокіл переграв Кременчук у другому передсезонному матчі

Сьогодні 17:40 288 0
Кияни відігралися за вчорашню поразку
Сокіл переграв Кременчук у другому передсезонному матчі
#Сокіл, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Київський Сокіл обіграв Кременчук в другому передсезонному матчі команд за два дні.

Матч завершився з рахунком 5:3 на користь Сокола.

Вчора команди провели перший спаринг між собою, в якому Кременчук обіграв Сокіл в серії післяматчевих булітів - 2:1.

Новий сезон в Українській хокейній лізі стартує 17 вересня. У минулому сезоні Сокіл в чотирьох матчах фінальної серії програв чемпіонський титул Донбасу.

Контрольний матч
14 серпня

Кременчук - Сокіл (Київ) 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Раніше, Брага та Варламов залишать УХЛ.

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