Количев стане новим генеральним менеджером

Джерело - ФХУ.

Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага та генеральний директор Сергій Варламов залишать ТОВ УХЛ по завершенню серпня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

У рамках засідання зборів ТОВ УХЛ обговорювались можливі шляхи оптимізації роботи ТОВ УХЛ. Унаслідок аналізу чинного статуту організації та обміну думками учасники зборів дійшли до висновку щодо необхідності скасування посад виконавчого директора та генерального директора. Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що функції цих двох позицій майже дублюють одна одну. У майбутньому ж буде створено посаду генерального менеджера, який опікуватиметься тими ж питаннями.

Відтак на зборах було ухвалено рішення щодо припинення співпраці з Олексієм Брагою та Сергієм Варламовим. А з 1-го вересня на посаду генерального менеджера займе Євген Количев.

Також у рамках заходу сторони вирішили закрити Наглядову раду в ТОВ УХЛ, адже Федерація та клуби-засновники проводять регулярні збори, і потреби в окремому органі наразі немає.

Зазначимо, що голосування за всі рішення відбулось одноголосно.

Раніше, визначилася дата початку нового сезону УХЛ.