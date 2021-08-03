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Визначилася дата початку нового сезону УХЛ

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Цей розіграш національної першості стане 30-м в історії України.
Визначилася дата початку нового сезону УХЛ
#УХЛ

Джерело - УХЛ.

Новий сезон української хокейної ліги відбудеться 17 вересня.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Цей розіграш національної першості стане 30-м в історії України.

У матчі-відкритті чемпіонату зіграють команди-фіналісти попереднього сезону - донецький Донбас і київський Сокіл.

Чемпіонат традиційно пройде в два етапи - перший відбудеться в форматі регулярного чемпіонату. Другий етап - плей-офф - почнеться в березні і визначить команду-чемпіона України.

Розкладом матчів передбачено три міжнародні паузи для проведення навчально-тренувальних зборів національних команд. На початку січня також відбудеться розіграш відновленого Кубка України.

Фінальна серія чемпіонату відбудеться у квітні 2022 року.

Нагадаємо, Донбас змінив домашню арену.

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