Джерело - УХЛ.
Новий сезон української хокейної ліги відбудеться 17 вересня.
Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
Цей розіграш національної першості стане 30-м в історії України.
У матчі-відкритті чемпіонату зіграють команди-фіналісти попереднього сезону - донецький Донбас і київський Сокіл.
Чемпіонат традиційно пройде в два етапи - перший відбудеться в форматі регулярного чемпіонату. Другий етап - плей-офф - почнеться в березні і визначить команду-чемпіона України.
Розкладом матчів передбачено три міжнародні паузи для проведення навчально-тренувальних зборів національних команд. На початку січня також відбудеться розіграш відновленого Кубка України.
Фінальна серія чемпіонату відбудеться у квітні 2022 року.
Нагадаємо, Донбас змінив домашню арену.