Цей розіграш національної першості стане 30-м в історії України.

Джерело - УХЛ.

Новий сезон української хокейної ліги відбудеться 17 вересня.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Цей розіграш національної першості стане 30-м в історії України.

У матчі-відкритті чемпіонату зіграють команди-фіналісти попереднього сезону - донецький Донбас і київський Сокіл.

Чемпіонат традиційно пройде в два етапи - перший відбудеться в форматі регулярного чемпіонату. Другий етап - плей-офф - почнеться в березні і визначить команду-чемпіона України.

Розкладом матчів передбачено три міжнародні паузи для проведення навчально-тренувальних зборів національних команд. На початку січня також відбудеться розіграш відновленого Кубка України.

Фінальна серія чемпіонату відбудеться у квітні 2022 року.

Нагадаємо, Донбас змінив домашню арену.